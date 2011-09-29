У Донецьку проходять антитерористичні навчання

Донецьк. 29 вересня. УНІАН. Вчора в Донецьку під егідою Антитерористичного центру держав-учасників СНД і Служби безпеки України було відкрито збір керівного складу антитерористичних підрозділів органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, заплановані заходи, які проводитимуться упродовж двох днів, відносяться до другого етапу спільних антитерористичних навчань під назвою «Донбас-Антитерор-2011». Перший етап відбувся два тижні тому на території Республіки Молдова, Російської Федерації і України за участі умовних груп терористів.

Це наймасовіші міжнародні навчання служб безпеки, які коли-небудь проходили в Україні. У них беруть участь антитерористичні підрозділи органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД, регіональні підрозділи суб'єктів боротьби з тероризмом, представники антитерористичного підрозділу Секретаріату ОБСЄ, Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу, виконкому регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співпраці, підрозділи МВС і МНС Донецької області.

У готельному комплексі «Вікторія» відбулося спільне командно-штабне тренування «Міжвідомча взаємодія під час проведенні спільних або узгоджених заходів на територіях держав-учасниць СНД з виявлення і попередження можливих терористичних актів». У ньому взяли участь голова Служби Безпеки України Валерій Хорошковський, Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, керівник Антитерористичного центру держав-учасників СНД Андрій Новіков, генеральний секретар Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу Рональд Ноубл та інші очільники іноземних делегацій.

Відкриваючи міжнародний форум, голова СБУ Валерій Хорошковський висловив впевненість у тому, що навчання пройдуть на вищому рівні, їх учасники отримають новий досвід у вдосконаленні взаємодії органів безпеки і спецслужб із виявлення, попередження та припинення можливих терористичних актів. Також керівник служби безпеки зачитав присутнім вітальний лист від Президента України Віктора Януковича.

Сьогодні мають пройти практичні навчання підрозділів СБУ, органів внутрішніх справ і МНС, які стануть генеральною репетицією взаємодії силових структур в підготовці до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час Євро-2012.