Голова водійської комісії попалася на хабарі

Львів. 29 вересня. УНІАН. У Львівській області на хабарі затримано голову водійської комісії однієї з районних поліклінік. Жінка вимагала та отримала 1 600 грн за пришвидшення у оформленні медичних документів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«До міліції звернувся місцевий підприємець, який повідомив, що голова водійської комісії всіляко затягує видачу медичних книжок та довідок і, фактично, вимагає у нього хабар. Аби отримати необхідні документи, чоловіку довелось заплатити їй «кругленьку» суму», - зазначив керівник відділу УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області Назар Сумало.

Тільки одержавши «винагороду», голова комісії стала більш говіркою і вже наступного дня віддала підприємцю всі необхідні документи. Втім, скористатися «заробленим» не встигла – через кілька хвилин до її робочого кабінету ввійшли правоохоронці. Жінку затримали. Стосовно неї вже порушили кримінальну справу за ч.1 ст.368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Правоохоронці наразі з’ясовують, як часто спритниця отримувала хабарі.