Матч Ліги Європи у Харкові охоронятиме тисячу міліціонерів

Харків. 29 вересня. УНІАН. Харківські правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок під час міжнародного футбольного матчу другого туру групового етапу Ліги Європи між командами «Металіст» (Харків, Україна) та «АЗ» (Алкмар, Нідерланди). Для цього буде залучено понад 1000 правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

«З метою підтримки належного стану охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час підготовки та проведення у Харкові матчу задіяно понад тисячу міліціянтів. Також підтримку громадського порядку здійснюватимуть громадські формування (близько 100 чоловік)», - зазначив заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Микола Голуб.

Нагадаємо, 29 вересня на стадіоні «Металіст» о 20.00 відбудеться футбольний матч другого туру групового етапу Ліги Європи між командами «Металіст» (Харків, Україна) та «АЗ» (Алкмар, Нідерланди).