Знешкоджено зловмисників, які вбили міліціонерів на Одещині

Одеса. 1 жовтня. УНІАН. В Одесі під час спеціальної операції було знешкоджено двох осіб, під час спроби затримання, які днями в Одеській області вбили двох працівників міліції, а ще четверо було травмовано.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, зловмисники знаходилися в одному з приватних готелів, що розташований поблизу «9-ї станції Фонтану» Одеси.

Перед проведенням спеціальної операції за участі бійців підрозділів спеціального призначення «Сокіл», «Беркут» та Внутрішніх військ МВС з території її проведення були евакуйовані мешканці прилеглих будинків.

«На пропозицію працівників міліції припинити опір та здатися підозрювані не відреагували. Під час проведення скоординованої спеціальної операції двоє зі зловмисників вчинили жорсткий збройний опір, відкривши при цьому вогонь з автоматичної зброї. Через загрозу дій зловмисників життю та здоров’ю працівників міліції правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю на ураження», – інформує УГЗ.

Одним зі знешкоджених зловмисників виявився Дикаєв Аслан Імранович, 1982 року народження, який розшукувався за скоєння вбивства.

Під час проведення спецоперації ніхто з правоохоронців не постраждав. Проводиться подальший комплекс оперативно-розшукових заходів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.