Могильов обіцяє внести зміни у внутрішні інструкції МВС

Одеса. 2 жовтня. УНІАН. Керівництво МВС має намір переглянути внутрішні накази та інструкції, щоб у подальшому уникнути втрат серед особового складу при проведенні операцій зі знешкодження злочинців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це 2 жовтня в інтерв’ю журналістам в Одесі заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, коментуючи події, які відбувалися в регіоні останніми днями під час нейтралізації особливо небезпечного злочинного угруповання.

”У п’ятницю у нас загинули люди, тому з будь-якої операції будуть робитися висновки. Ми проведемо розслідування, внесемо зміни у накази та інструкції, щоб у подальшому такого не повторилося. Висновки будуть робитися з приводу недопрацювань, які у нас є”, - сказав А.Могильов.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, у ході спецоперації в Одесі знешкоджені два злочинці, під час спроби затримання яких в Одеській області вночі 30 вересня загинули двоє працівників міліції та ще четверо було травмовано.