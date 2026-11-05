Долар впав до мінімуму за понад місяць після виборів у США, – Reuters

Зазначається, що демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників.

Курс долара у четвер, 5 листопада, опустився до найнижчого рівня за понад місяць. Падіння американської валюти відбулося на тлі переконливої перемоги демократів на проміжних виборах у США, що призвело до зниження цін на нафту та прибутковості казначейських облігацій.

Видання Reuters пише, що демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників, що сприяло зростанню цін на казначейські облігації США та світові акції, хоча сумніви щодо того, чи буде новий Конгрес настільки ж лояльним до сектору штучного інтелекту, залишаються.

Старший валютний стратег National Australia Bank Родріго Катріл заявив, що реакція ринку, зокрема різке падіння цін на нафту, відобразила очікування того, що президент США Дональд Трамп тепер не зможе проводити агресивну політику, включаючи війну проти Ірану або введення торговельних мит.

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"Нам слід мати на увазі, що коливання валютних курсів і ринків загалом не обов’язково відображають якусь середньострокову динаміку, а скоріше позиціонування і, можливо, навіть надмірну реакцію на результати проміжних виборів. Що здається трохи більш зрозумілим, так це те, що зниження цін на нафту дуже сприятливо позначається на настроях інвесторів, схильних до ризику, так само як і зниження прибутковості облігацій", – сказав Катріл.

Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо кошика основних валют, знизився на 0,22% – до 101,25, продовживши падіння на 0,34%, що спостерігалося 4 листопада, і досягнувши найнижчого рівня з 30 вересня. Курс євро зріс на 0,29% – до 1,1261 долара, а ієна зміцнилася на 0,27% – до 157,95 за долар.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 4,5 базисних пункти – до 4,847% - мінімума з 10 вересня.

Що стосується криптовалют, то біткойн подорожчав на 0,22%, досягнувши позначки 80 357,66 долара, а ефір зріс на 0,11% – до 2 419,79 долара.

Вибори в США та Україна – останні новини

4 листопада доларові облігації України різко подорожчали на тлі очікувань, що перемога демократів на проміжних виборах у США сприятиме поліпшенню відносин між Києвом і Вашингтоном.

Нацбанк встановив на 5 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок порівняно з попереднім показником.

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