Прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти журналіста

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно працівника одного з Інтернет-ресурсів Анатолія ШАРІЯ, який у липні цього року у Солом’янському районі інсценував замах на вбивство самого себе з використанням вогнепальної зброї.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як йдеться у повідомленні, для створення суспільного резонансу А.ШАРІЙ залучив на місце пригоди працівників телеканалу «1+1», переконуючи суспільство у тому, що цей нібито замах пов`язаний з активною журналістською діяльністю буцімто потерпілого. Цю завідомо інсценовану подію широко висвітлювали й інші центральні, переважно, електронні засоби масової інформації, зазначили в міліції.

Того ж дня за фактом замаху на вбивство Солом’янським райуправлінням міліції було порушено кримінальну справу. Від самого початку хід розслідування знаходився під постійним контролем прокуратури. Вивчаючи зібрані докази, висновки комплексу експертних досліджень, працівники прокуратури дійшли висновку про беззаперечне інсценування цієї пригоди. Тож кримінальну справу за фактом замаху на вбивство прокуратурою було припинено. Натомість порушено кримінальну справу відносно А.ШАРІЯ, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч.2 ст.383 Кримінального кодексу України).

Розслідування цієї кримінальної справи доручено слідчому управлінню ГУМВС України в м. Києві. А.ШАРІЮ обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.

У міліції зауважили, що відносно цієї ж особи навесні поточного року Шевченківським райуправлінням міліції порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про хуліганство. Тоді А.ШАРІЙ вчинив стрілянину з травматичної зброї у громадському місці, поранивши громадянина.