Міліція затримала зловмисників, які облили фарбою синагогу у Сумах

Суми. 7 жовтня. УНІАН. У Сумах правоохоронці встановили осіб, які двічі облили фарбою фасад будівлі «Центру єврейської громади» та вчинили підпал однієї з кімнат гуртожитку медичного факультету Сумського державного університету, де проживали іноземні студенти з африканських країн. Ними виявилися троє мешканців м. Суми, двоє з яких – студенти місцевих вищих навчальних закладів, та співробітник приватної охоронної фірми.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, ще на початку грудня минулого року до правоохоронців звернувся голова єврейської громади, який повідомив про те, що фасад будівлі «Центру єврейської громади» облитий червоною фарбою. Чоловік просив покарати винних, які своїми діями виявили явну неповагу до суспільства та єврейського народу. До того ж, зловмисники завдали значної матеріальної шкоди, збиток від якої становив 12 тисяч гривень. Тоді міліціонерам відразу не вдалося встановити винних, а в квітні цього року синагогу облили вже чорною фарбою. Питання пошуку зловмисників перебувало на контролі у начальника обласної міліції. В результаті комплекс проведених оперативно-розшукових робіт дав змогу встановити осіб, причетних до наруги.

Зокрема, за звинуваченням у підпалі однієї з кімнат гуртожитку медфакультету СумДУ міліція затримала двох студентів вищих навчальних закладів 18-ти і 21-го років, третій 20-річний спільник знаходиться на підписці про невиїзд.

З’ясувалося, що хлопці, розважаючись, закинули в приміщення кімнати, димову шашку, внаслідок чого сталося загорання. Тоді вогонь пошкодив чимало речей студенток другого курсу, яких, на щастя, саме в той час в кімнаті не було.

Після затримання зловмисники самі вирішили зізнатись у скоєному, написали зізнання і про підпал, і про наругу над синагогою. Вони відповідатимуть за «умисне знищення або пошкодження майна» (за ч.2, ст. 194 Кримінального кодексу України) та до за «хуліганство» (за ч. 2, ст. 196 КК України). Їм може загрожувати від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі.