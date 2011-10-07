У Харківській області шестеро засуджених відмовилися від амністії

Київ. 7 жовтня. УНІАН. У Харківській області шестеро засуджених відмовилися виходити на свободу за амністією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області, засуджені підлягали амністії за Законом України «Про амністію у 2011 році».

Шестеро засуджених відмовилися від амністії добровідьно, скориставшись своїм правом. Серед них четверо – ті, хто незабаром вийде на свободу за умовно-достроковим звільненням, і двоє – засуджені, яким залишилося до кінця терміну відбування покарання невеликі терміни.

Загалом з установ виконання покарань Харківської області під дію закону про амністію підлягали 262 засуджених. З них 51 жінка та 9 вихованців Курязької виховної колонії.

Проте суд відмовив у застосуванні амністії 10 засудженим, які є злісними порушниками режиму утримання, повідомили у прес-службі.

Більшість з амністованих уже вийшли на волю.

