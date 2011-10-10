Від отруєння невідомим газом помер 31-річний працівник МНС

Тернопіль. 10 жовтня. УНІАН. У Тернополі внаслідок отруєння невідомим газом помер у лікарні 31-річний працівник МНС.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня стався нещасний випадок у Тернополі, коли двоє робітників копали колодязь. Один з них знепритомнів усередині, а його товариш, який кинувся на допомогу, також втратив свідомість та опинився на дні.

Рятувальники дістали тіла загиблих робітників з глибини 20 м.

Під час рятувальних робіт невідомим газом отруївся й один із рятувальників, який першим спускався у колодязь. Одразу після отруєння його доставили у лікарню.