У Києві на махінаціях попався голова тендерного комітету

Київ. 11 жовтня. УНІАН. У Києві працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову одного з тендерних комітетів на махінаціях.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Підозрюваний в 2009 році, без проведення тендеру, закупив за завищеними цінами прилади для атомних електростанцій.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на 824 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.