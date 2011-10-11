У Києві на махінаціях попався голова тендерного комітету
11:22, 11 жовтня 2011Кримінал
0 0
Завдав збитків на 824 тис. грн.
Київ. 11 жовтня. УНІАН. У Києві працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову одного з тендерних комітетів на махінаціях.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Підозрюваний в 2009 році, без проведення тендеру, закупив за завищеними цінами прилади для атомних електростанцій.
У результаті протиправних дій державі завдано збитків на 824 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter