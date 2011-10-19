В Алушті у місцевого жителя міліція вилучила арсенал зброї

Київ. 19 жовтня. УНІАН, У місті Алушті Автономної Республіки Крим під час проведення санкціонованого обшуку в будинку 38-річного безробітного місцевого жителя вилучено аресанал зброї.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, зокрема вилучено три автомати Калашникова, мисливський карабін “Вулкан-Т”, пістолет Макарова, два спецзасоби “Форт-17Р” й “ПМ-РФ”, призначені для стрільби гумовими кулями, 15 запалів до гранат, два електродетонатори та понад 360 набоїв до різної зброї.