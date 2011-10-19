ГПУ хоче створити реєстр звільнених за правопорушення держслужбовців
13:16, 19 жовтня 2011Кримінал
0 0
Фіксуватимуться причини звільнення
Київ. 19 жовтня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА ініціюватиме створення реєстру звільнених за правопорушення державних службовців, щоб унеможливити в подальшому їхнє працевлаштування до інших установ чи відомств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я буду ініціювати перед Президентом України створення державного реєстру, в якому фіксуватимуться причини звільнення держслужбовців з посад… Щоб не було так: турнули зі служби безпеки - він тепер в ДАІ», - сказав В.ПШОНКА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter