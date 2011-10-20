Для роботи в Москві українці здаватимуть відбитки пальців

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Мер Москви Сергій СОБЯНІН підтримав введення в столиці обов`язкової дактилоскопії для іноземних громадян. Про це повідомляє 20 жовтня ІТАР-ТАСС.

Пропозиції посилити міграційний контроль були розроблені Координаційною нарадою із забезпечення правопорядку в Москві. Вони передбачають, що відбитки пальців також братимуть у осіб без громадянства, які хочуть одержати дозвіл на роботу.

Крім того, пропонується змінити правила депортації іноземців, які скоїли в Росії правопорушення. У чому полягають ці зміни, поки що не повідомляється.

Схваливши запропоновані заходи, С.СОБЯНІН доручив пропрацювати їх столичному ГУВС. Після цього проектом займеться Федеральна міграційна служба (ФМС) Росії.

Раніше чиновники різного рівня неодноразово пропонували ввести для мігрантів дактилоскопію, пише Лента.ру. Так, у 2009 році з такою ідеєю виступив керівник московського управління Слідчого комітету Анатолій БАГМЕТ. Він звертав увагу на те, що приїжджі скоюють безліч тяжких злочинів, а зняття відбитків пальців і ДНК-облік могли б допомогти в боротьбі з правопорушниками.

У лютому 2011 року з аналогічними пропозиціями виступив голова Слідчого комітету Олександр БАСТРИКІН. На його думку, посилення міграційного контролю позбавило б підтримки радикальних націоналістів, які часто використовують високий рівень злочинності серед приїжджих для пропаганди своїх ідей.

ФМС підтримала О.БАСТРИКІНА і пообіцяла, що до 2013 року всі іноземці, бажаючі законно працювати в Росії, здаватимуть відбитки пальців. Передбачалося, що дактилоскопія мігрантів проводитиметься не при перетині кордону, а безпосередньо при видачі дозволу на роботу.