Міліція про нове "МММ" Мавроді: Це піраміда із застосуванням Інтернету

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Міліція попереджає українців про небезпеку участі у новій фінансовій піраміді Сергія Мавроді "МММ-2011".

Про це йдеться у повідомленні ВЗГ ГУМВС України у Києві.

У міліції зазначили, що через МММ 2011 "відомий російський шахрай середини 90-х намагається відновити схеми, схожі за своєю суттю на фінансові піраміди за допомогою інтернету".

"Це підприємство в органах державної влади Україні не зареєстровано, розрахункових рахунків у банках та майна не має", - нагадали в МВС.

За словами представників міліції, небезпека вкладання грошей в подібне підприємство для громадян України полягає в тому, що довести свою участь у ній в подальшому може бути не можливо.

"Реєстрація учасника здійснюється через інтернет і вся інформація про нього зберігається на серверах організатора піраміди. Тож цю інформацію можна видалити або змінити в будь-який момент. Крім того, не можливо буде довести факт внесення грошей. Учасник перераховує кошти не конкретній організації, а невідомій фізичній особі. Так званим, десятникам або сотникам", - сказано у повідомленні.

"У графі призначення платежу не зазначається інформація про підприємство "МММ 2011", не фіксуються його реквізити. Відображається лише звичайний платіж, не пов'язаний з підприємницькою діяльністю", - розповіли в МВС.

У міліції наголосили, що громадянам України, які зважилися на відносини з цією організацією, "слід дуже уважно ставитися до подібного роду пропозицій".

Як відомо, раніше у Держфінпослуг заявили, що юридична особа "МММ-2011" не має ліцензій на діяльність в Україні, а прем’єр Микола Азаров закликав українців бути пильними, щоб "не давати можливості себе обдурити".

Експертна рада Федеральної антимонопольної служби РФ також визнала новий проект Сергія Мавроді МММ-2011 фінансовою пірамідою.

Водночас сам Мавроді заявив, що після негативних відгуків з боку влади про фінансову піраміду "МММ-2011" в ній почався "сплеск" нових українських вкладників.

Крім того, він підтвердив, що у МММ-2011 немає юридичної особи та банківського рахунку.

"У "МММ" немає юрособи: немає офісу, банківського рахунку. Люди просто переводять гроші один одному без жодних умов, гарантій і обіцянок. Жодних ліцензій для цього не потрібно. Вам що потрібна ліцензія, щоб дати своїй дитині гроші на морозиво?" - сказав Мавроді.

Мавроді - засновник АТ МММ, яке завдало матеріальної шкоди мільйонам вкладників в середині 1990-х років (за різними оцінками - 10-15 мільйонів осіб).

У 2003 році був засуджений до 13 місяців позбавлення волі, у квітні 2007 року його засудили ще до 4,5 років. Вийшов з в'язниці в травні 2007-го.

Українська правда