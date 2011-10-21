Справа про замах на миколаївського журналіста на контролі в МВС

Миколаїв. 21 жовтня. УНІАН. Справа про замах на миколаївського журналіста Олександра ВЛАЩЕНКА перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ України, а також міського і обласного управлінь внутрішніх справ у Миколаївській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 20 жовтня на сесії Миколаївської міської ради заступник начальника міського управління міліції – начальник штабу Андрій ГОЛІНКО.

«Справа про замах на вбивство Олександра ВЛАЩЕНКА перебуває на контролі МВС України. Начальнику обласного УВС щодня по кілька разів на добу доповідають про хід розслідування і вжиті заходи щодо встановлення злочинців», - сказав А.ГОЛІНКО.

За його словами, «за будь-яку інформацію про подробиці нападу на журналіста оголошено грошову винагороду».

Відповідаючи на запитання журналістів, А.ГОЛІНКО підтвердив, що наряд міліції, який прибув до О.ВЛАЩЕНКА за викликом вночі 16 жовтня, був зобов`язаний доставити його в лікарню, але чомусь цього не зробив. Чи покарані за це міліціонери, А.ГОЛІНКО відповісти не зміг.

Крім того, вчора, 20 жовтня, начальник УМВС України в Миколаївській області Михайло СЛЄПАНЬОВ прокоментував сайту «Новости-N» хід розслідування справи щодо нападу на О.ВЛАЩЕНКА.

«У розслідуванні нам дуже допомогло те, що до пораненого частково повертається пам`ять, і сьогодні він повідомив нам важливу інформацію, здатну вплинути на хід розслідування, - повідомив М.СЛЄПАНЬОВ. - Як це часто буває, інтенсивна робота в одній справі паралельно допомагає в розкритті інших. Працюючи у справі про напад на ВЛАЩЕНКА, наші співробітники розкрили вже 15 грабежів».

Як повідомлялося, в ніч на 17 жовтня, під час повернення з роботи, журналіст газети «Наше місто Миколаїв» і сайту «Новости-N» О.ВЛАЩЕНКО зазнав нападу невідомого, в результаті якого журналіст був жорстоко побитий і дістав постріл у голову, ймовірно, з пневматичної зброї. У нього вкрадено редакційний фотоапарат «Нікон», два мобільні телефони і диктофон.

Зараз О.ВЛАЩЕНКО перебуває у нейрохірургічному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги у тяжкому стані.

Порушено кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».