На Закарпатті інкасатори привласнили 130 тис. грн.

Ужгород. 7 листопада. УНІАН. На Закарпатті працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили інкасаторів відкритого акціонерного товариства, які привласнили понад 130 тис. грн. які належали приватному підприємству.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За даним фактом слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).