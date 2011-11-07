На Луганщині в колонії шукали вибухівку
10:08, 07 листопада 2011Кримінал
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Ведеться слідство
Луганськ. 7 листопада. УНІАН. У Луганській області 5 листопада вибухотехнічна група вела пошуки вибухового пристрою у Краснолучській виправній колонії №19.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Луганській області.
Повідомлення про замінування колонії надійшло о 16.32 до Краснолучського міськуправління ГУ МНС в Луганській області.
При проведенні перевірки будівель і прилеглої території вибухотехнічною групою науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС у Луганській області вибухонебезпечних предметів не було виявлено.
Пошуки телефонного аноніма тривають. Ведуться слідчі дії.
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