Браконьєр підстрелив 35-річного чоловіка
11:05, 07 листопада 2011Кримінал
0 0
Потерпілий помер
Крим. 7 листопада. УНІАН. У Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим 44-річний безробітний місцевий житель, під час незаконного полювання, підстрелив 35-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, чоловік від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.
Встановлено, що 44-річний чоловік поранив в живіт потерпілого з власної необережності.
Зловмисника затримано. Зброю вилучено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter