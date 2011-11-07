Браконьєр підстрелив 35-річного чоловіка

Крим. 7 листопада. УНІАН. У Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим 44-річний безробітний місцевий житель, під час незаконного полювання, підстрелив 35-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, чоловік від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

Встановлено, що 44-річний чоловік поранив в живіт потерпілого з власної необережності.

Зловмисника затримано. Зброю вилучено.