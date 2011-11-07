В Ялті викрито угруповання, що вербувало дівчат в повії

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. В Ялті міліція викрила злочинну групу, що займалася вербуванням дівчат з Дніпропетровської області для заняття проституцією на Південному березі Криму.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Головній вербувальниці – 27 років, вона з Кривого Рогу. Впродовж року в Ялті під її керівництвом працювали від 6 до 12 дівчат.

«Робота злочинної групи була чітко налагоджена: клієнтів забезпечували працівники відомих готелів Ялти - головним чином ресепшена, куди постояльці могли звертатися за виконанням будь-якого бажання. 20% від прибутку мали таксисти, які поставляли клієнтів. Свою частку мали й господарі готельних комплексів», - повідомили в міліції.

З однією з поплічниць організатор групи посварилася, після чого погрожувала їй, і тоді жінка звернулася по допомогу до міліції і стала головним свідком у справі.

Дівчат-повій притягнуто до адміністративної відповідальності, а організатор групи і ще одна поплічниця перебувають під слідством.

Діяльність злочинної групи підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України - сутенерство і залучення до заняття проституцією.