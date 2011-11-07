Чоловік облив бензином і підпалив свою дружину

Хмельницький. 7 листопада. УНІАН. В одному із сіл Старокостянтинівського району Хмельницької області 24-річний чоловік облив бензином і підпалив свою 22-річну дружину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця Відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія Гринь.

Вона зазначила, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння вилив на дружину близько літра бензину і, запаливши сірника, як сам стверджував під час допиту, хотів її просто налякати.

“Він кинувся гасити палаючу постать дружини. Коли йому нарешті вдалося приборкати вогонь, він заніс її в будинок, змастив опіки олією та поклав на ліжко. Замість того, щоб викликати лікарів, вирішив самостійно полегшити її стан - подути на дружину пилососом”, - розповіла Ю.Гринь.

Зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Постраждала перебуває в опіковому центрі Хмельницької обласної лікарні. Лікарі діагностували у неї термічні опіки шиї, передньої поверхні тулуба, обох рук 2-3 ступенів загальною площею 42% і термічний шок 2-го ступеня. Через глибокі опіки обличчя та грудної клітини дівчину чекають щонайменше три пластичних операції, кошти на які почали збирати односельці.