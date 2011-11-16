У Дніпропетровську вибухнула урна: загинула людина

Причина вибуху встановлюється

Київ. 16 листопада, УНІАН. У Дніпропетровську по проспекту Карла Маркса, 52, о 00.10 16 листопада на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. Внаслідок вибуху загинула 1 особа, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Причина вибуху встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter