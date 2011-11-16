ДАІ визнала невинним покаліченого Bentley регулювальника

Київ. 16 листопада. УНІАН. Державна автомобільна інспекція не встановила порушень у діях інспектора ДПС під час регулювання руху на перехресті Хрещатика і Прорізної у Києві.

Щодо інспектора, який потрапив до лікарні після "зустрічі" з Bentley, провели службову перевірку. Згідно з її результатами, інспектор діяв правомірно.

Раніше ЗМІ з'явилася інформація, що винуватцем аварії в центрі Києва за участю Bentley можуть зробити інспектора ДПС.

Нагадаємо, о 18:30 10 листопада на перехресті вул. Хрещатик і Прорізної водій Bentley проїхав перехрестя на заборонний сигнал регулювальника й зіштовхнувся з автомобілем Mercedes-Benz CI 500, після чого Bentley наїхав на інспектора ДПС, що регулював рух, і зіштовхнувся ще із сімома автомобілями. У результаті ДТП інспектор і водій автомобіля Bentley одержали травми.

За фактом аварії міліція порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що управляють транспортними засобами).

ТСН