У Рівному після уколу помер 7-річний хлопчик

Рівне. 16 листопада. УНІАН. У Рівненській міській дитячій лікарні помер 7-річний хлопчик після введення йому медпрепарату лікарями.

За попереднім висновком медиків, причиною смерті дитини став анафілактичний шок, тобто алергічна реакція на введений лікувальний препарат. Проте офіційного підтвердження цієї версії поки немає, оскільки батьки дитини відмовилися від розтину тіла.

Медики запевнили журналістів, що їхньої провини в цьому немає, адже вони робили все можливе, щоб врятувати дитину. Однак стало відомо, що перед введенням препарату, алергопроб дитині не робили.

Лікарі також пояснюють, що такі ліки хлопчик приймав і раніше, про що є запис у його медичній картці.

До дитячої міської лікарні мама привела хлопчика через високу температуру. Лікарі поставили діагноз "пневмонія" і вирішили лікувати дитину стаціонарно. Мама поїхала додому за речами для сина, а коли повернулася, то не застала його живим. За її відсутності лікарі забрали хлопчика з ігрової кімнати і зробили йому укол, після чого він помер.

"Це блискавична форма анафілактичного шоку. Медики робили все, що могли — і масаж серця, і до апарату підключили. Але, на жаль, це не дало позитивного результату", — сказав головний лікар дитячої лікарні Юрій Денисюк.

Головний лікар також повідомив, що за 40 років роботи в медицині, пам'ятає лише кілька випадків анафілактичного шоку у маленьких пацієнтів, однак досі завжди вдавалося врятувати дитячі життя.

За даним фактом створена відомча медкомісія.

ТСН