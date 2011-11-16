На трасі Київ - Чоп зіткнулися три фури і ВАЗ
20:36, 16 листопада 2011Кримінал
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Київ. 16 листопада. УНІАН. На 93 км автодороги Київ - Чоп сталася ДТП за участю чотирьох транспортних засобів. Водій вантажівки MAN з напівпричепом-цистерною, в якій перевозився газ-пропан, з невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою Volvo, виїхав на закриту ділянку дороги і перекинувся.
У свою чергу Volvo виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком ВАЗ-21723 і вантажівкою DAF. В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а водії вантажівок і пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження. Наразі триває розслідування події.
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