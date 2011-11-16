Голова Волинської ОДА просить захистити його від Facebook-маніяків

Луцьк. 16 листопада. УНІАН. Голова Волинської ОДА Борис Клімчук звернувся до Служби безпеки України, аби правоохоронці розібралися із «жартівником», який веде від імені губернатора аккаунт у соціальній мережі Facebook.

Про це повідомив Волинський інформаційний портал.

«Я вже дав листа Службі безпеки України, щоб вони розібралися із цим диким випадком», – прокоментував Клімчук аккаунт під його іменем у ФБ. У випадку, якщо цю особу виявлять, то що «світить» жартівнику, йому не відомо. Я «подякую» йому особисто», – розповів про свої наміри чиновник.

«Я думаю, що є правила, є мораль, є порядність», – зауважив Клімчук, ймовірно, обдумуючи, про що буде та розмова.

Нагадаємо, що користувач соціальної мережі Facebook, який свого часу зареєструвався там, як голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, періодично публікує на своїй стіні доволі провокативні записи.

В одному з них є звертання до користувачів мережі стосовно нібито ймовірного призначення на посаду прокурора Волині зятя Бориса Клімчука Володимира Троца. «Шановні! Незабаром очікується відставка прокурора області А. Гіля в зв'язку з завершенням терміну перебування на посаді. Тому, хочу тут провести невеличке опитування: як на рахунок призначення на цю посаду нинішнього першого заступника прокурора області Троца?» – запитує віртуальний псевдо-Клімчук.

Другий посил такий: «Дорогі ВОЛИНЯКИ! До мене дійшли чутки, що в ОДА мої підлеглі вимагають хабарі за різні сприяння, вирішення питань та дозволи. Прошу про ці випадки інформувати мене особисто тут. Обіцяю: усі будуть покарані!».

Нагадаємо також, що аккаунти Луцького міського голови та голови Волинської ОДА насправді їм не належать і ці посадовці не мають до віртуальних двійників жодного стосунку.

Голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, своєю чергою, заявив, що він навіть не мав і не має наміру створювати аккаунт ні у «Фейсбуці», ні у будь-якій іншій соціальній мережі.

Борис Клімчук наголосив, що має на що витрачати свій час. Тому реєструватися і читати,«хто там що пише чи коментує», не буде точно. «Аби рука не тягнулася і не спокушалася», – жартівливо додав він.

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