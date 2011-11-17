Доктора Пі арештували

Львів. 17 листопада. УНІАН. 17 листопада, Галицький районний суд міста Львова задовольнив подання слідчого та виніс рішення щодо арешту так званого Доктора Пі.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч.2 та ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України. За вчинення цього злочину йому загрожує від п’яти до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім цього було порушено кримінальну справу за ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документу), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

На даний час розслідування у цих справах триває.

Як повідомлялося, кілька років тому у ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки "Кобзаря" і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.Слюсарчука також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєне звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експресс» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вузу, ні вищої освіти. Результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обманутих ним людей, а також - як мінімум три смертельні випадки.

А.Слоюсарчука було затримано працівниками міліції 14 листопада.