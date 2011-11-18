В міліції кажуть, що не застосовували силу до чорнобильців

Тернопіль. 18 листопада. УНІАН. Тернопільське обласне управління міліції спростовує інформацію про застосування сили до чорнобильців, які учора пікетували відділення Пенсійного фонду України у місті Чортків.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні, оприлюдненому на сайті Управління МВС України у Тернопільській області, сказано, що вчора в інтернеті було поширено дані про те, що 17 листопада працівники міліції застосували силу до чорнобильців, які мітингували поблизу відділення ПФУ у місті Чортків.

«Поширена інформація не відповідає дійсності. Працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку поблизу районного відділення Пенсійного фонду. Ініціативну групу від мітингуючих без будь-яких перешкод було пропущено до керівництва відділення фонду. Будь-яких зіткнень чи протистоянь між правоохоронцями та мітингуючими не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також запевняють, що скарг на дії працівників міліції від пенсіонерів не надходило.

Про те, що чорнобильців, які прийшли відстоювати свої права до відділення ПФУ у Чорткові, міліціонери відтіснили від приміщення із застосуванням сили, учора під час сесії обласної ради повідомив депутат Степан БАРНА. За словами депутата, йому зателефонував керівник ініціативної групи, що проводила акцію, і поскаржився, що між чорнобильцями і правоохоронцями виникла сутичка, при цьому було вибито декілька вікон у будівлі відділення ПФУ.

Невдовзі на сесії виступив заступник начальника обласної міліції з громадської безпеки Василь ОБЛЕЩУК, який запевнив, що жодних сутичок під час акції протесту не було.

Тим часом люди із Заліщик та Чорткова, які вимагають виплатити їм передбачені законом підвищені пенсії, сьогодні планують пікетувати обласне відділення Пенсійного фонду у Тернополі.