За матеріалами СБУ порушено 1,2 тис. справ за службові злочини

Київ. 18 листопада. УНІАН. Впродовж 10 місяців поточного року за матеріалами СБУ порушено 1 тис. 179 кримінальних справ за злочини в сфері службової діяльності.

Про це сьогодні в ході круглого столу в УНІАН повідомив співробітник Головного управління СБУ з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павло КУЗЬМЕНКО.

Зокрема, за його словами, співробітниками Служби викрито 342 випадки зловживання владою, порушено 288 кримінальних справ за службове підроблення та 377 справ за хабарництво. Крім того, за результатами реалізації комплексу заходів за матеріалами СБУ порушено 30 кримінальних справ стосовно представників суддівського корпусу. Водночас порушено 462 кримінальні справи за злочини, вчинені співробітниками правоохоронних, пенітенціарних, контролюючих, митних органів. З них - 238 справ проти працівників міліції, 18 - прокуратури, 71 - податкової, 44 - представників пенітенціарної системи та 43 - митників.

Коментуючи цю діяльність колег, П.КУЗЬМЕНКО звернув увагу на те, що за останній час спостерігається суттєва зміна видів корупції, яка набуває більш організованих форм. ”Отже, ми прагнемо досягти ліквідації конкретних корупційних ланок, які паразитують в органах державної влади”, - зазначив співробітник СБУ.

При цьому він висловив жаль з приводу того, що з боку держорганів поки що спостерігається пасивність до співпраці з правоохоронцями щодо викорінення корупції. ”Хотілося б, щоб вони в цьому плані були ініціативнішими”, - сказав П.КУЗЬМЕНКО.