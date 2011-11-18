Потяг “Кременчук-Київ” протаранив легковик
15:15, 18 листопада 2011Кримінал
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Постраждалих немає
Полтава. 18 листопада. УНІАН. У Полтавській області на неохороняємому переїзді пасажирський потяг “Кременчук-Київ” зіткнувся із легковиком.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Інцидент стався 18 листопада близько 07.49 на переїзді перегону Кагарлицька-Мазурівка.
Постраждалих немає. Затримка руху потяга склала 41 хвилину.
Фото УГЗ МВС України
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