Потяг “Кременчук-Київ” протаранив легковик

15:15, 18 листопада 2011
Кримінал
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Постраждалих немає

Полтава. 18 листопада. УНІАН. У Полтавській області на неохороняємому переїзді пасажирський потяг “Кременчук-Київ” зіткнувся із легковиком.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Інцидент стався 18 листопада близько 07.49 на переїзді перегону Кагарлицька-Мазурівка.

Постраждалих немає. Затримка руху потяга склала 41 хвилину.

Фото УГЗ МВС України

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