Президент вимагає навести лад у сфері земельних відносин

Київ. 18 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від правоохоронних органів навести лад у сфері земельних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своєму виступі на урочистостях з нагоди Дня працівників сільського господарства, що проходять у палаці «Україна».

«Важливою складовою ефективного функціонування ринку землі є детінізація земельних відносин, корумпованість у цій сфері руйнує конкуренцію, спотворює ціноутворення в агровиробництві», - сказав Президент.

У зв’язку з цим він вимагає від правоохоронців та інших фахівців у сфері земельних відносин вжити дієвих заходів для подолання цих ганебних явищ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що необхідно створити регуляторне середовище, яке зруйнує тіньові схеми, що є обов’язковою передумовою для формування ефективного ринку землі в Україні.