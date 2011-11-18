Начальником УЗГ МВС України призначено Володимира Поліщука
18:53, 18 листопада 2011Кримінал
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Відповідний наказ підписано міністром
Київ. 18 листопада. УНІАН. Начальником Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України призначено полковника міліції Володимира ПОЛІЩУКА, який раніше обіймав посаду начальника відділу громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.
Про це УНІАН повідомили в МВС, зазначивши, що відповідний наказ підписано міністром внутрішніх справ України Віталієм ЗАХАРЧЕНКОМ.
На цій посаді В.ПОЛІЩУК замінив Вікторію КУШНІР, яка була керівником УЗГ під час керівництва відомством Анатолія МОГИЛЬОВА.
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