Затримано нападників на інкасаторську машину «Укрпошти»

Донецьк. 21 листопада. УНІАН. Правоохоронці Донеччини розкрили розбійний напад на інкасаторську машину «Укрпошти».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомив начальник УКР ГУМВС України в Донецькій області Володимир Грачов, у ніч із 19 на 20 листопада підозрювані в скоєнні розбійного нападу були затримані. Ними виявилися четверо раніше судимих громадян, віком від 33 до 56 років. У ході обшуків у них вилучено майже 400 тисяч гривень, а також нарізну і травматичну зброю, гранату, тротилову шашку та радіостанцію. Затримані дають свідчення.

«Було встановлено, що в день злочину ці особи були одягнені в одяг, придбаний у магазині «Спецтехніка», а не у форму співробітників правоохоронних органів, як про це повідомлялося раніше», - зазначається у повідомленні.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі, згідно ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою) КК України.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада цього року невідомі в Старобешівському районі зупинили автомобіль «УАЗ-3108», що належить Донецькій дирекції УДППС «Укрпошта», котрий рухався у бік села Придорожнє. Зловмисники, погрожуючи автоматом, змусили 65-річного водія та двох інкасаторів, віком 45 і 22 років, вийти з автомобіля, обеззброїли їх і одягли кайданки. Після цього перенесли мішки із грішми до своєї машини і зникли в невідомому напрямку.

За попередніми підрахунками було викрадено близько 700 тисяч гривень.

Слідство триває.

