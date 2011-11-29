У міліції кажуть, що силу до чорнобильців не застосовували

Київ. 29 листопада. УНІАН. У столичній міліції спростовують повідомлення деяких ЗМІ про застосування сили до чорнобильців, які намагалися встановити намети у парку навпроти Будинку уряду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, близько 10.00 учасники заходу за підтримки групи народних депутатів України зробили спробу встановити два великих та три малих намети на схилі міського парку напроти будівлі Кабінету міністрів.

Працівники міліції, які здійснюють охорону громадського порядку у цьому місці, вжили відповідних попереджувальних заходів та перешкодили незаконному встановленню наметового містечка. При цьому сила та спеціальні засоби до мітингувальників на застосовувалися. Нікого з громадян не затримували.

Інформація, поширена деякими інтернет-виданнями про те, що нібито міліція застосувала силу до громадян під час зазначеної акції, не відповідає дійсності та має явно провокаційний характер.

Відділ зв’язків з громадськість повідомляє, що спроба встановити наметове містечко у центральній частині столиці є завідомо провокаційною. Організаторам акції добре відомо, про порядок проведення подібних масових заходів у столиці. «У цьому сенсі дивним виглядає поведінка деяких народних депутатів України, які активно сприяли протизаконним діям замість того, щоб особистим прикладом демонструвати взірець законослухняності», - зазначають в міліції.

Керівництво Головного управління МВС України у м.Києві закликає учасників акції дотримуватися вимог статті 39 Конституції України, не порушувати громадський порядок, провести свої заходи мирно.