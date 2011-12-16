У Харкові банкіри "подарували" фізичній особі золото на 3,1 млн. грн.
18:33, 16 грудня 2011Кримінал
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Не оформили документи і без грошей
Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові посадові особи одного з комерційних банків незаконно видали фізичній особі 9 кг золота вартістю 3,1 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда ЛАХТЮКА, посадовці не оформили належним чином документи та не отримали кошти за золото.
Посадовці діяли всупереч Закону України «Про банки та банківську діяльність» і нормативним документам, які регулюють порядок проведення банками операцій з банківськими металами.
Прокуратура Червонозаводського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна).
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