В Алушті раніше судимий чоловік скоїв напад на працівника міліції

Сімферополь. 23 грудня. УНІАН. В Алушті співробітник міліції отримав поранення внаслідок нападу на нього в під`їзді багатоповерхового будинку раніше судимого за шахрайство й грабіж чоловіка з ножем.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Інцидент стався 22 грудня. Співробітник Алуштинського міськвідділу міліції, «захищаючи своє життя, вихопив голіруч ніж у нападника й зумів відбити напад», йдеться в повідомленні. «Внаслідок боротьби міліціонер отримав численні ножові поранення обох кистей рук із пошкодженням суглоба, а також перелом фаланги пальця й забої м`яких тканин обличчя», - зазначили в міліції.

Проводиться службове розслідування, матеріали за даним фактом передано в прокуратуру.