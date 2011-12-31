Міліцію Криму очолив Михайло Слепаньов

Сімферополь. 31 грудня. УНІАН. Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму очолив 58-річний генерал-майор міліції Михайло СЛЕПАНЬОВ замість 40-річного полковника Сергія РЕЗНИКОВА, який був начальником кримської міліції півроку, а нещодавно став керівником ГУ МВС в Одеській області.

М.СЛЕПАНЬОВ поки що працюватиме з приставкою «виконувач обов`язків».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, заступник міністра внутрішніх справ Дмитро ВОРОНА представив М.СЛЕПАНЬОВА особовому складу главку в другій половині дня 30 грудня.

Уродженець Слов`янська Донецької області М.СЛЕПАЬОВ до призначення в Крим очолював управління МВС у Миколаївській області.

«Крим - доволі складний і напружений регіон. Я розумію: доведеться дуже серйозно працюватися для того, аби обстановка в автономії була стабільною», - сказав він.

М.СЛЕПАНЬОВ пообіцяв не проводити кадрових перестановок в ГУ МВС у Криму.

Довідка УНІАН. Призначення головного міліціонера Криму і прокурора Автономної Республіки погоджує кримський парламент.