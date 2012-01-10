Начальника управління Донецької ОДА взяли на хабарі у 1,5 млн. грн.

Донецьк. 10 січня. УНІАН. У Донецьку заарештовано начальника управління обласної державної адміністрації, який одержав хабар у 1,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратурою Донецька порушено кримінальну справу стосовно начальника одного з управлінь Донецької ОДА за фактом отримання хабара в особливо великому розмірі.

Прокуратурою встановлено, що підозрюваний вимагав від посадовця одного з ТОВ хабар у розмірі майже 1,5 млн. грн. Після отримання всієї суми чиновник був затриманий.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Ворошиловським районним судом міста Донецька стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У справі ведеться слідство.

У прес-службі Донецької облдержадміністрації кореспонденту УНІАН підтвердили факт арешту одного з керівників облуправління. «Так, заарештований начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької обласної державної адміністрації», - сказали в прес-службі.