Янукович направив до парламенту проект Кримінально-процесуального кодексу



Київ. 12 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ направив до Верховної Ради проект Кримінально-процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента Андрій ПОРТНОВ.

Він нагадав, що підготувати такий проект було міжнародним зобов’язанням України, яке вона взяла ще у 1995 році.

За словами радника Президента, проект нового КПК пройшов дві міжнародні експертизи. Він додав, що В.ЯНУКОВИЧ спрямував цей проект до парламенту як першочерговий.

Проект містить низку новацій, які, на думку Адміністрації Президента, мають поліпшити кримінальний процес в Україні. Серед них А.ПОРТНОВ назвав запровадження нового для України запобіжного заходу - «домашній арешт».

Також, за словами А.ПОРТНОВА, згідно з проектом, термін тримання під вартою під час слідства буде обмежено до 6 місяців для людей, які звинувачуються у нетяжких злочинах, і до 12 місяців – для звинувачених у тяжких злочинах.

Як сказав радник Президента, проект передбачає необхідність внесення змін до законодавчих норм, згідно з якими у залах суду мають бути демонтовані металеві клітки для підсудних і замінені на загорожу зі скла або органічного скла, що відповідатиме міжнародним стандартам.

Як додав А.ПОРТНОВ, в Адміністрації Президента розраховують, що проект Верховна Рада ухвалить у першому читанні на початку лютого, у другому читанні – наприкінці лютого, а на початку березня документ надійде на підпис Президенту.

А.ПОРТНОВ також додав, що кодекс має набути чинності через шість місяців після його ухвалення.