На Львівщині двоє молодиків викрали таксі разом з водієм

Львів. 16 січня. УНІАН. На Львівщині двоє молодиків викрали автомобіль таксі разом з водієм, якому вдалося втекти від зловмисників, що утримували його в салоні легковика погрожуючи вбивством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, резонансний злочин співробітники ДАІ у Львівській області розкрили за «гарячими» слідами і затримали двох правопорушників, які викрали автомобіль таксі разом із водієм.

„14 січня у селі Крехів Жовківського району Львівщини до автомобіля «ВАЗ-21099» (таксі) підійшло двоє чоловіків. Домовившись із водієм про поїздку до Львова, невідомі сіли у салон і таксі рушило. Та, проїхавши лише чотири кілометри, для водія розпочався справжній жах. Несподівано один із пасажирів таксі накинув на шию водія шнур від телевізора (як це було з’ясовано згодом) та почав його душити. Допомагав товаришу катувати таксиста інший пасажир. То послаблюючи, то чимдуж затягуючи шнур на шиї таксиста, чоловіки врешті перемістили його на місце пасажира. Не зважаючи на прохання водія таксі відпустити його, нападники залишались невблаганними. При цьому вони увесь час погрожували водію, що його не залишать серед живих, а його тіло викинуть в озеро”, - йдеться у повідомленні.

Однак, вже у Львові на вулиці Боткіна таксисту таки пощастило. Зловмисники вийшли у магазин, чим скористався водій таксі. Він вибіг з машини та почав утікати. Вже незабаром він побачив свого львівського колегу – водія таксі, якому розповів про те, що сталося, а той, у свою чергу, повідомив про скоєне у чергову частину ДАІ міста Львова.

Тим часом двоє нападників повернулись до автомобіля, який викрали. Побачивши, що їхньої жертви у салоні немає, вони одразу почали втікати. Але далеко заїхати не змогли - вже на вулиці Сахарова їх виявили і почали переслідувати співробітники ДАІ, які затримали викрадачів таксиста на вулиці Богуна у Львові.

Автомобіль повернуто власнику.

Нападниками виявилися 19-річний львів’янин та 22-річний житель села Крехів Жовківського району. Зараз за даним фактом тривають слідчі дії, які повинні встановити, чи причетні вищевказані особи до скоєння інших злочинів. Вже відомо, що один із нападників був раніше судимий за скоєння крадіжки, - інформує прес-служба.