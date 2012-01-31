На Тернопільщині СБУ затримала за шахрайство борця з корупцією

17:25, 31 січня 2012
Кримінал
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Налагодив схему вимагання грошей

Київ. 31 січня. УНІАН. У Тернопільській області СБУ викрила та припинила протиправну діяльність начальника одного з районних відділень Тернопільського обласного управління Західного регіонального управління громадської організації «Антикорупційний комітет України», який налагодив схему вимагання грошей за влаштування на роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, зловмисник вимагав по 3,5 тисячі євро за сприяння у працевлаштуванні на різні посади у цій структурі, попри те, що за своїми службовими обов’язками не міг цього зробити.

Співробітники СБУ затримали начальника відділу у його службовому кабінеті під час одержання частини цієї суми – 1500 доларів – від місцевого мешканця, який претендував на посаду в організації, що має запобігати та  протидіяти корупційним правопорушенням.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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