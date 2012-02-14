У Запоріжжі скоєно замах на посадовця Держкомзему

Запоріжжя. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні, 14 лютого, в Запоріжжі скоєно замах на начальника Управління Державного комітету земельних ресурсів у м. Запоріжжя Олега ЦВІРКУНА.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, злочин скоєно сьогодні вранці на території Шевченківського району міста.

«В результаті нападу начальник Запорізького управління Держкомзему госпіталізований із численними ножовими пораненнями», - розповіли в міліції, зазначивши, що «за цим фактом уже порушено кримінальну справу за ст.ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України – «Замах на вбивство».

Обставини скоєння злочину та версії правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.