У Запоріжжі скоєно замах на посадовця Держкомзему
14:46, 14 лютого 2012Кримінал
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Госпіталізований із пораненнями
Запоріжжя. 14 лютого. УНІАН. Сьогодні, 14 лютого, в Запоріжжі скоєно замах на начальника Управління Державного комітету земельних ресурсів у м. Запоріжжя Олега ЦВІРКУНА.
Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, злочин скоєно сьогодні вранці на території Шевченківського району міста.
«В результаті нападу начальник Запорізького управління Держкомзему госпіталізований із численними ножовими пораненнями», - розповіли в міліції, зазначивши, що «за цим фактом уже порушено кримінальну справу за ст.ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України – «Замах на вбивство».
Обставини скоєння злочину та версії правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.
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