Порушено кримінальну справу проти заступника мера Енергодара

Запоріжжя. 15 лютого. УНІАН. За матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень) відносно заступника міського голови міста Енергодара Запорізької області.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Як зазначається у повідомленні, посадовець, зловживаючи службовим становищем, видав незаконне розпорядження про знесення недобудованої будівлі кафе швидкого харчування та бетонної огорожі приватного підприємця, чим завдав збитків останньому на суму понад 312 тис. гривень.