Київ. 17 лютого. УНІАН. Сайт «Дорожнього контролю» відновив свою роботу після вчорашньої ухвали Деснянського районного суду Києва про скасування рішення про тимчасове закриття сайту.

Зокрема, як повідомляє «Телекритика», суддя Ольга САЛАМОН 16 лютого прийняла рішення про скасування ухвали від 10 лютого, якою було тимчасово припинено роботу сайту «Дорожній контроль».

Суддя мотивувала своє рішення тим, що тимчасове зупинення роботи сайту впливає на інтереси інших користувачів інтернету. Таким чином вона задовольнила клопотання представника відповідача, керівника сайту «Дорожній контроль» Ростислава ШАПОШНІКОВА, Павла ОСАДЧОГО.

Представник позивача, інспектора ДАІ Геннадія ГЕТМАНЦЕВА, Ольга ДЮКІНА заявила, що має намір оскаржувати нову ухвалу, якою скасовано попередню.

Як повідомлялося, ухвала Деснянського райсуду була винесена 10 лютого на забезпечення позову інспектора ДАІ Г.ГЕТМАНЦЕВА до керівника сайту «Дорожній контроль» Р.ШАПОШНІКОВА про захист честі, гідності, ділової репутації - у вигляді тимчасового зупинення роботи сайту «Дорожній контроль» до моменту винесення судового рішення.

Причиною самого позову Г.ГЕТМАНЦЕВА стали два відеоматеріали сайту «Дорожній контроль» під назвою «ГАИ Кобра запретила Дорожному контролю ходить в туалет» від 1 серпня 2011 року та «Инспектор ГАИ Кобра ГЕТМАНЦЕВ больше не хочет общаться с Дорожным контролем» від 29 серпня 2011 року, а також коментарі під ними.

16 лютого П.ОСАДЧИЙ просив суд про скасування запобіжного заходу - ухвали, яка, на його думку, була прийнята з низкою порушень.