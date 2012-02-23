Топ-10 кримінальних регіонів

У Києві найбільше квартирних крадіїв, на Волині - торговців людьми, на Одещині – хабарників, на Донеччині – розбійників і хуліганів. Проаналізувавши офіційні дані міліції, Weekly.ua виділив регіони-лідери за окремими видами злочинів. Топ-десятка складалася на підставі даних за кількістю правопорушень на 1 млн осіб населення.

Підсумкові цифри за 2011 рік підтверджують загрозливу тенденцію: кількість зареєстрованих правопорушень зросла на 3% - до 515,8 тис. При цьому збільшилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів - розбоїв, згвалтувань, вбивств. Розкриття злочинів, між тим, падає. Непокараними залишилися майже 45% злочинів (проти 43% в 2010 році). Крім того, у розшуку знаходяться 420 убивць, 135 гвалтівників, 730 розбійників і більше тисячі грабіжників.

Найбільш неблагополучним у кримінальному плані вважається Крим.

Там за минулий рік було зареєстровано 19 злочинів на тисячу чоловік населення. Слідом за півостровом йдуть промислові регіони - Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і Луганська області. У відповідь на питання, чим обумовлена така висока криміногенність цих регіонів, прес-служба МВС перерахувала причини: густонаселеність, наплив заробітчан і курортників.

Специфіка злочинів у кожній українській області своя.

Волинь – работорговці:

На Волині більше, ніж в інших регіонах, поширена торгівля людьми (16 випадків на 1 млн осіб населення). Причини: проблеми із зайнятістю населення і близькість до кордону. Часто бажаючі знайти роботу за кордоном потрапляють в тенета работоргівців. Торік, наприклад, правоохоронці виявили одну з таких угруповань, очолювану депутатом сільради.

Київ – квартирні крадії:

Київ багато років поспіль утримує пальму першості по кількості квартирних крадіжок. В 2011-му міліція зафіксувала в столиці понад 4,1 тис. таких злочинів, тобто 1468 випадків на 1 млн населення.

Одещина – хабарники:

Одеська область - чемпіон по хабарах. Регіон встановив абсолютний рекорд за їх кількістю - 157 виявлених випадків на 1 млн осіб населення. Одеса випередила навіть столицю, де чиновників значно більше. Вся справа у близькості області до південного кордону. За рахунок хабарів поправляють своє матеріальне становище митники, прикордонники, працівники портів. Так, в лютому був затриманий начальник місцевого митного поста і його підлеглий, налагодили систему вимагання грошей з вантажоперевізників і брокерів. За кожен контейнер з товаром вони брали від $100 до $1,5 тис.

Буковина – шахраї:

У Чернівецькій області широко поширене фінансове шахрайство (23 випадки на 1 млн осіб населення). На Буковині періодично затримують валютників, махінаторів з банківськими картами і наперсточників. Розгулу злочинності сприяє безробіття та близькість до кордону, що забезпечує приплив неблагополучного контингенту.

Миколаївщина – хакери:

Миколаївська область - лідер за злочинами з використанням комп'ютерної техніки (10 випадків на 1 млн осіб населення). У їх числі - незаконні операції з чужими банківськими рахунками, крадіжки електронних баз даних і, власне, хакерські атаки. Про інтернет-втручання в роботу своїх сайтів останнім часом заявляли відразу кілька місцевих електронних видань.

Крим - ДТП:

У Криму найчастіше трапляються злочини на автошляхах (389 випадків на 1 млн осіб населення). Рух на півострові ускладнено крутими віражами, поганим станом трас і напливом відпочиваючих, що провокує аварії. Найчастіше це ДТП з людськими жертвами, а їх винуватці ховаються від правосуддя.

Херсонщина – насильники:

Херсонська область займає перше місце в країні по згвалтуваннях (23 випадки на 1 млн осіб населення). В минулому році міністр внутрішніх справ особисто контролював розслідування одного з них: спробу згвалтування і вбивство 14-річної школярки. Розгул гвалтівників правоохоронці пояснюють безробіттям і наявністю чотирьох виправних колоній на території області.

Харківщина – вбивці:

Регіон, що вважається кузнею міліцейських кадрів, очолює статистику за кількістю вбивств

(97 на 1 млн осіб населення). Правоохоронці пояснюють цей парадокс близькістю до кордону і високою урбанізацією Харківщини.

Луганщина – наркоторговці:

У Луганській області найчастіше фіксуються злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків (2040 випадків на 1 млн осіб населення). Торік місцева влада всерйоз заговорила про загрозливі масштаби наркозалежності в цьому депресивному регіоні після того, як один водій під кайфом врізався в натовп людей.

Донеччина - розбійники і хулігани:

У Донецькій області найбільш поширені розбої (148 випадків на 1 млн осіб населення). Донеччина стала лідером за кількістю збройних пограбувань банків. А напад на відділення ПриватБанку в Донецьку, під час якого були розстріляні п'ять осіб, викликало широкий резонанс в країні. Також регіон лідирує в статистиці злочинів по хуліганству (330 випадків на 1 млн осіб населення). Подібні порушення там фіксуються в два рази частіше, ніж у столиці, і в три-чотири рази частіше, ніж у центральних регіонах - на Черкащині та Полтавщині.

Weekly.ua

