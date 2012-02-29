Контрабандисти намагалися переправити річкою партію цигарок

Варшава. 29 лютого. УНІАН. Польські прикордонники на початку цього тижня затримали партію контрабандних цигарок, яку намагалися переправити у Польщу з України прикордонною річкою Буг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, четверо громадян Польщі були помічені у момент, коли виловлювали запаковані у пластикові пакети коробки з цигарками з річки і переносили їх до автомобіля.

Вартість затриманих 100 тисяч цигарок - понад 15 тисяч доларів.