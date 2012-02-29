На Полтавщині медпрацівниця розвозила на швидкій марихуану

Полтава. 29 лютого. УНІАН. На Полтавщині затримали 22-річну фельдшера районної лікарні за підозрою в реалізації марихуани під час роботи на "швидкій", повідомила прес-служба МВС області.

Міліціонери з'ясували, що дівчина поставляла своїм клієнтам марихуану протягом року, для чого використовувала "швидку".

Так, під приводом виклику дівчина безперешкодно приїжджала до будинків постійних клієнтів, де проводила "замісну" терапію.

Зі слів затриманої, у середньому за зміну до неї зверталися від 2 до 3 наркозалежних. Медпрацівниця сама була наркозалежною - курила марихуану й пила "Винт" як мінімум 1-2 рази на день, у тому числі й під час зміни.

Однак за увесь час роботи на швидкій допомозі її стан, у якому вона звичайно виїжджала на виклики до хворих, не викликав підозр у колег. Щодо затриманої порушено справу за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу (незаконний збут наркотичних засобів).

ТСН