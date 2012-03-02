Призначено нових прокурорів у Львівській і Сумській областях

Київ. 2 березня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сьогодні призначив нових прокурорів у Львівську та Сумську області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генппрокуратури, прокурором Львівської області призначено Олега ВАСИЛЕНКА, який раніше обіймав посаду прокурора Сумської області, а Віталія КОВБАСЮКА, який очолював прокуратуру Львівщини, призначено першим заступником Дніпровського екологічного прокурора.

У свою чергу, прокурором Сумської області призначено Руслана БІЛОКОНЯ, який до цього працював начальником Головного управління Генеральної прокуратури.