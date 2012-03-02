У Львові посадовця управління юстиції затримали на хабарі

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львові співробітники СБУ затримали за одержання хабара заступника начальника Львівського міського управління юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, заступник начальника управління юстиції – начальник одного з районних відділів Державної виконавчої служби затриманий під час одержання хабара у розмірі 6 тисяч гривень у його службовому кабінеті.

Встановлено, що, відповідно до законодавства, посадовець мав стягнути з жителя Львова у державний бюджет 12 тисяч гривень виконавчого збору - «штрафної санкції за невиконання боржником у добровільному порядку вимог виконавчого документу». Однак чиновник вимагав та одержав від фізичної особи хабар за «залагодження питання» у сплаті виконавчого збору.

За матеріалами СБУ органами прокуратури щодо посадовця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.