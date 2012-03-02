На Львівщині затримали міліціонера, який торгував наркотиками

"Кайф" продавав помічник дільничного

Львів. 2 березня. УНІАН. На Львівщині затримали працівника міліції, який займався збутом наркотиків. Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 1 березня співробітники карного розшуку спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки затримали помічника дільничного інспектора Золочівського райвідділу міліції, який займався збутом наркотиків. Призначено службове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter