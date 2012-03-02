На Львівщині затримали міліціонера, який торгував наркотиками

20:04, 02 березня 2012
Кримінал
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"Кайф" продавав помічник дільничного

Львів. 2 березня. УНІАН. На Львівщині затримали працівника міліції, який займався збутом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 1 березня співробітники карного розшуку спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки затримали помічника дільничного інспектора  Золочівського райвідділу міліції, який займався збутом наркотиків.

Призначено службове розслідування.

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